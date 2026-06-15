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Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 15 de junio

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

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Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es uno de los metales preciosos al que más acuden las personas y empresarios para plantar cara a la inflación. En tiempos de incertidumbre, los inversores buscan formas de proteger y hacer crecer su dinero trasladando éste a activos seguros como el dólar o los metales.

En materia de precio, el valor del oro registró nuevos máximos históricos en el pasado 2025 impulsado principalmente por el descenso de la inflación de Estados Unidos y la incertidumbre global por las diferentes guerras que se han desencadenado en Medio Oriente.

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Una de las vías más comunes para invertir en este activo es la compra de oro físico como lingotes y monedas, por este motivo es importante estar informado sobre su cotización que se mantiene en constante cambio.

A continuación compartimos cuál es el costo del oro este lunes 15 de junio.

Los últimos movimiento en el precio del oro

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

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El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 119,60 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 116,73 € y el máximo de 120,12 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de

119600

Por qué el oro sube durante las crisis

Invertir en metales preciosos se presenta como una alternativa sólida en tiempos de incertidumbre económica, debido a que su valor tiende a ser menos volátil en comparación con otros activos. Es posible adquirir oro tanto de forma presencial como en línea, siempre a través de entidades certificadas.

Según Business Insider, el oro conserva un valor intrínseco que representa el coste de vida general y, habitualmente, su precio evoluciona de manera inversa al mercado bursátil. Por ello, en periodos de crisis económicas, su valor tiende a incrementarse.

Este metal destaca por su durabilidad y no puede ser pirateado ni eliminado. Actualmente, las formas más comunes de invertir en oro son la compra física y la inversión en valores respaldados en oro, como fondos, acciones o futuros.

El oro físico se comercializa principalmente en forma de lingotes o monedas acuñadas, los cuales pueden variar en tamaño pero siempre incluyen un sello que certifica su pureza, origen y peso.

El activo de refugio con mayor capitalización

El oro es una inversión segura a largo plazo y su valor generalmente se mueve contrario a los mercados bursátiles (REUTERS/Alexander Manzyuk)
El oro es una inversión segura a largo plazo y su valor generalmente se mueve contrario a los mercados bursátiles (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante este 2025, el oro ha registrado precios históricos en medio de un contexto geopolítico tenso marcado por la ofensiva comercial de Donald Trump contra China. Su retorno a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación inmediata de aranceles han generado un nuevo capítulo de volatilidad que sacude los mercados internacionales.

Bloomberg destaca que el creciente interés de los bancos centrales por el oro ha sido un factor clave para su valorización continua. En su último informe, el banco de inversión Goldman Sachs proyecta que esta tendencia se mantendrá, alimentada por un aumento en la demanda de los inversores que buscan protección ante escenarios inestables.

Lina Thomas, especialista en materias primas de la entidad, explicó que en contextos de incertidumbre económica los operadores tienden a refugiar su capital en el oro, aunque advierte que su valor suele disminuir cuando el entorno se torna más predecible.

En este escenario, el oro ha superado en capitalización a activos como las acciones de las principales tecnológicas, reforzando su estatus como el refugio financiero por excelencia. Sin embargo, los recientes movimientos de bitcoin han provocado que algunos inversionistas consideren al activo digital como una alternativa en debate.

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