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Giménez dice que Uruguay tiene "una gran selección para soñar"

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Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- José María Giménez afirmó este domingo que Uruguay tiene "una gran selección para soñar" durante el Mundial, en el que debutará este lunes ante Arabia Saudí en Miami.

"Ves jugador por jugador y puedes decir que tenemos una gran selección para soñar. Sin duda que depende mucho de nosotros, de lo que podamos hacer dentro de la cancha", dijo el central del Atlético de Madrid en rueda de prensa.

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En caso de que tenga minutos, el partido contra los Halcones Verdes será especial para Giménez, puesto que alcanzará los 100 encuentros oficiales con la camiseta de la Celeste.

"Pensar en los 99 partidos que ya jugué llena el pecho de orgullo", expresó el jugador, que cuenta con tres mundiales a su espalda, y aseguró que "no hay nada más hermoso que representar a tu país".

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Sobre Arabia Saudí, Giménez señaló que es un rival que "ha crecido muchísimo en los últimos años" y está repleto de jugadores "con mucha jerarquía".

Pero dijo que él y sus compañeros saben qué deben hacer sobre el césped para vencerlo.

El grupo H lo cierran España y Cabo Verde, que se enfrentarán el lunes en Atlanta.

Giménez compareció ante la prensa en el Hard Rock Stadium de Miami con más de dos horas de retraso con respecto a la hora prevista debido a un retraso en el vuelo que iba a trasladar a Uruguay a Florida.

Según medios locales, el vuelo se retrasó por problemas con la documentación del avión que iba a trasladar a la delegación.

Uruguay tiene su sede de concentración en Playa del Carmen, en México, pese a que disputa los dos primeros partidos de la fase de grupos en Miami. EFE

(foto)

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