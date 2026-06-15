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Galíndez dice que Ecuador debe corregir y levantarse ante Curazao

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Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El portero Hernán Galíndez afirmó que Ecuador deberá "corregir y levantarse" de inmediato de cara a su próximo partido contra Curazao el próximo sábado, tras debutar este domingo en el Mundial con una derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en la ciudad estadounidense de Filadelfia.

"En el Mundial no hay tiempo, hay que corregir y levantarse para el próximo partido", que se disputará contra Curazao, una selección que perdió 7-1 contra Alemania.

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El guardamenta pidió "sacarse pronto la bronca y preparar el partido contra Curazao", pese al dolor de una derrota que no estaba en los planes de un equipo que llegó al Mundial con un invicto de 19 partidos desde septiembre de 2024, bajo el mando del argentino Sebastián Beccacece.

El portero del Huracán argentino, lamentó que su equipo, "tuvo muchas situaciones de gol, pegamos dos tiros en los palos, manejamos bien la pelota, por lo que duele mucho, no era el inicio que esperábamos".

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Galíndez no ocultó su malestar y bronca porque, "sabíamos que por las bandas ellos eran buenos, la jugada del gol ya la habían intentado varias veces, uno se hace cargo de los errores", expresó. EFE

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