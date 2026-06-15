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Decepción en Ecuador con el gol del marfileño Diallo, que silenció la fiesta mundialista

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Quito, 14 jun (EFE).- La decepción se apoderó de los ecuatorianos en uno de los días más esperados de su país, reunidos en festivas multitudes para seguir el primer partido de la selección de Ecuador en el Mundial de 2026, que acabó con el sabor amargo de la derrota, con un gol en el minuto 90 que dio el triunfo a Costa de Marfil.

"Me siento decepcionado", dijo Julián, un joven ecuatoriano segundos después de terminar el encuentro desde un campo habilitado con pantallas gigantes que reunió a cientos de seguidores de la Tri.

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El lugar, que antes del partido era una fiesta cargada de entusiasmo, jolgorio y alegría, cambió progresivamente de ánimo según avanzaron los minutos del encuentro hasta acabar en silencio sepulcral.

El gol de Costa de Marfil cayó como un jarro de agua fría entre los asistentes. De repente, en este recinto al aire libre de Quito, dejaron de sonar las bocinas y de ondear las banderas, para dar paso únicamente a caras de circunstancia.

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"Mal", "triste" y "decepcionado" fueron las principales palabras que utilizaron los aficionados para describir sus sensaciones al final del partido.

"No les dio la gana de patear bien. No corrían, hubo muchos fallos", señaló Elvia, que junto a su hija Mía no dudó en criticar el estilo de juego de su selección. "Soy de Chile, pero llevo 25 años en Ecuador", reconoció Elvia antes de asegurarse de que la bandera tricolor se veía en pantalla.

Julián, por su parte, estaba especialmente afectado: "El gol del minuto 90 fue una 'huevada', la verdad. En el primer tiempo ellos hicieron un montón de faltas y en el segundo siguieron igual de violentos", señaló a EFE.

"Estaban empujando a Moisés Caicedo y a Enner Valencia a cada rato. Ojalá que, viendo que perdimos este partido, se pongan a jugar más en serio. También nos faltó un poco más de delantera", continuó el joven.

No obstante, y a pesar de la angustia y la "tensión” que vivieron aficionados como Leonardo, la gran mayoría reconoció tener “esperanza” en los futuros encuentros.

"Faltó definición, pero el partido estuvo excelente. Ecuador va a remontar 100 %, tenemos buenos jugadores", opinó Leonardo, de cara al próximo partido contra Curazao.

"Vamos por el segundo partido, que vamos a ganar", agregó Elvia. "Creo que el equipo africano es muy físico, pero todavía tenemos confianza", dijo por su parte Santiago.

A los fanáticos de la Tri no les quedó otra que esperar a que el próximo sábado el marcador termine a su favor: "Vamos a clasificar, no hay problema", aseguró Santiago. EFE

(foto) (vídeo)

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