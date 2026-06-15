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Enner Valencia: "Por un revés no vamos a cambiar"

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Filadelfia (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Las aspiraciones de Ecuador en el Mundial siguen igual. Por un revés no vamos a cambiarlas", afirmó este domingo Enner Valencia, el máximo goleador en la historia de la Tri con 46 tantos.

Poco después del pitido final que marcó la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil con un gol anotado en el minuto 90, el delantero del Pachucha mexicano quiso sacudir la decepción de sus compañeros y avisar a través de la televisión que su selección "se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles".

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'Superman' Valencia remarcó que resulta alentador haber debutado en el Mundial con un balance que incluye dos remates que devolvieron en los maderos y al menos otras tres ocasiones claras de gol.

"Quiere decir que ese es el camino", manifestó.

"Es difícil comenzar perdiendo, pero este grupo se ha caracterizado por salir de ocasiones difíciles", agregó.

La segunda fecha del Grupo E pondrá frente a frente a Ecuador con Curazao el 20 de junio en Kansas City, y en Toronto a los líderes Alemania y Cosa de Marfil.

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El golador, de 36 años, negó que la derrota inicial vaya a convencer al seleccionador Sebastián Beccacece de jugar los dos compromisos restantes con mayor cálculo defensivo.

"Todos los partidos los vamos a jugar de la misma manera", sentenció al aludir a la vocación de ataque de la Tri. EFE

(foto)

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