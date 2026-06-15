'Fuenteovejuna', Oriol Pla y Rocío Molina acaparan los Premios Godot de artes escénicas

Madrid, 15 jun (EFE).- 'Fuenteovejuna', Oriol Pla y su obra 'Gula' y el baile de Rocío Molina en 'Calentamiento' han sido los grandes ganadores de la V edición de los premios Godot, promovidos por la revista especializada en artes escénicas del mismo nombre, que ha celebrado su gala anual este lunes en el Teatro Pavón de Madrid.

'Fuenteovejuna' ha sido, con cuatro premios, la producción más galardonada (elenco, diseño de iluminación, composición musical y vestuario).

'Gula' ha logrado los premios a mejor obra y actor, este para Oriol Pla; Pablo Messiez ha sido distinguido a mejor dirección por 'Personas, lugares y cosas'; Fernanda Orazi ha sido reconocida como mejor autora por 'Niebla' y María Morales se ha llevado el de actriz por 'El nudo gordiano'.

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En el apartado de danza, la bailaora Rocío Molina se ha llevado el de mejor disciplina de danza y coreografía de danza española y flamenco, además del de mejor intérprete femenina de danza, por 'Calentamiento'.

En el bailaor Israel Galván ha recaído el de mejor intérprete masculino de danza por su trabajo en 'El Dorado'; y el espectáculo creado por Antonio Ruz, 'Norma', se ha llevado el premio a la mejor coreografía de danza contemporánea. Elisa Forcano es la ganadora del Premio Especial GODOFF por 'Zorra Dorada'.

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Una gala en la que el actor Carlos Hipólito ha recogido el Godot de Honor a toda su trayectoria; y en el que el premio al mejor espectáculo de la red de teatros de la Comunidad de Madrid ha ido a parar a 'Música para Hitler', de TalyCual producciones y casualmente protagonizado por Hipólito, mientras que el Godot del público ha sido para 'La Rosa 14'.

La gala ha sido presentada y dirigida por Las Niñas de Cádiz, compañía teatral formada por Alejandra López, Ana López Segovia y Rocío Segovia, que con su habitual sentido del humor han impregnado la noche del espíritu del carnaval y la chirigota. EFE

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