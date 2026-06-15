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Bielsa dice que no hay rivales fáciles o accesibles en el grupo de Uruguay

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Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo este domingo que no enfrentarán rivales "fáciles o asequibles" en el Grupo H, en vísperas del debut de 'La Celeste' contra Arabia Saudí en Miami.

Sobre este rival, el entrenador argentino destacó en rueda de prensa que el principal peligro que encontrarán serán "algunas individualidades de peso".

Pero aseguró que no es ningún secreto la manera en que Uruguay planteará el partido.

"La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, tratamos de atacar con mucha gente, tratamos de jugar más en el campo rival, de recuperar rápido la pelota y de tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos", explicó.

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El Grupo H lo completan Cabo Verde y España, esta última una selección por la que Bielsa expresó su admiración.

"Juegan bien de verdad. Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años; (es) el estilo, el modelo de juego que admiramos", expuso.

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También se refirió a las bajas que presentará Uruguay en el debut, entre ellas la de Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo, ambos con problemas en los gemelos.

El central del Barcelona se lesionó durante un entrenamiento con la selección y viajó de urgencia a España para someterse a un tratamiento rápido, una salida de la concentración que causó revuelo en Uruguay.

Sin embargo, Bielsa manifestó que Araujo "trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio jugador".

Bielsa compareció ante los medios casi tres horas después de lo previsto, después de que un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún (México) a Miami retrasara la llegada de la expedición uruguaya.

La prensa uruguaya indicó que la aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otro avión que sí cumpliera con todos los requisitos para vuelos internacionales. EFE

(foto)

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