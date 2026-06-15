Bielsa apuesta por Darwin Núñez y Fede Viñas en punta para el debut ante Arabia Saudí

Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- La selección de Uruguay debutará este lunes en el Mundial con Darwin Núñez y Federico Viñas compartiendo la punta del ataque, una novedad táctica que rompe con el sistema habitual del técnico Marcelo Bielsa con un solo delantero.

Bielsa probó este planteamiento en los últimos entrenamientos de Uruguay en Playa del Carmen (México), lo que permitió que los jugadores del Al Hilal y el Real Oviedo sumaran minutos juntos.

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El once de Uruguay lo componen Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Arabia Saudí formará con Mohammed Al-Owais; Abdudelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti,Saud Abdul-Hamid, Moteb Al-Harbi; Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr, Mohammed Abu Al-Shamat; Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

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El Hard Rock Stadium de Miami es el escenario del encuentro entre ambas selecciones, que comienza a las 18:00 hora local (00:00 CET del martes). EFE