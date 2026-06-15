Ayuso ve al Gobierno "desquiciado" ante la "semana más negra" de la democracia española

Madrid, 15 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desquiciado" y "ha decidido que las reglas del juego estallen" ante el inicio de "la semana más negra que recuerdan la izquierda y la democracia españolas".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum (NEF) en el que ha presentado al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, Díaz Ayuso ha aludido así a la declaración ante el juez del caso Plus Ultra del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero -prevista el miércoles y jueves- y a la citación judicial hoy de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en una audiencia previa al posible juicio en su contra por cuatro posible delitos.

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"Algún día echaremos la vista atrás y sentiremos un profundo bochorno por esta etapa negra de nuestra democracia", ha lamentado Díaz Ayuso, quien ha señalado que el caso Plus Ultra representa "la ruina moral del PSOE".

Rodríguez Zapatero, ha apostillado, "ha sido el muñidor de los principales pactos de investidura del presidente" y "ha blanqueado" la "dictadura" venezolana de Nicolás Maduro, "para vergüenza de tantos socialistas".

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Informaciones como las relativas a las joyas halladas durante el registro policial en la oficina del expresidente son, para Díaz Ayuso, "la constatación del descaro y la falta de escrúpulos con los que se han lucrado manipulando sentimientos".

"¿Cómo puede haber todavía votantes que asuman que es mejor un 'frente popular' para que medio país quede anulado? ¿Como defender que el fin justifica los medios y que cualquier cosa vale, por perjudicial que sea para la propia democracia, con tal de que no haya alternancia política?", se ha preguntado la baronesa madrileña.

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Por último, Díaz Ayuso ha querido "dar la enhorabuena a quienes están a la altura del momento" y "están resistiendo en cumplimiento del deber, a pesar de las presiones y el miedo a ser apartados y calumniados". EFE

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