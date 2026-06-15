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Andreeva llega al top cinco

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(corrige fecha: bien 15 jun)

Madrid, 15 jun (EFE).- La tenista rusa Mirra Andreeva, reciente ganadora del torneo de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, ha accedido al top cinco de la clasificación mundial de tenis, que sigue liderada por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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La pupila de la española Conchita Martínez, con 5.751 puntos, ha superado a la estadounidense Amanda Anisimova, ahora sexta con 5.631, en el único cambio que se ha registrado esta semana en la zona de privilegio de la tabla que comanda, con 9.090, Sabalenka.

Se mantienen, por lo tanto, a continuación la kazaja Elena Rybakina (8.143), la polaca Iga Swiatek (6.733) y la estadounidense Jessica Pegula (6.056).

La croata Donna Vekic, ganadora este domingo del torneo londinense de Queen's, sube 43 posiciones y se instala en la 33 con 1.431 puntos.

Cristina Bucsa continúa siendo la española mejor colocada, en el puesto 36, tras bajar dos (1.406), por delante de Jessica Bouzas, que retrocede al 55 con 1.080 puntos, y de Oksana Selekhmeteva, que mejora dos y se sitúa en el 89 (835). EFE

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