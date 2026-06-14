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Pedro Martínez: "Ha sido una serie muy dura ante el Asisa Joventut pese al 3-0"

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Badalona (Barcelona), 14 jun (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, afirmó este domingo, tras la victoria de su equipo en el tercer partido de semifinales (75-87), que "ha sido una serie muy dura ante el Asisa Joventut pese al 3-0".

El entrenador catalán valoró de manera muy positiva el triunfo en Badalona: "Sabíamos que nos esperaba un partido muy difícil y físico, pero hemos defendido muy bien. Y el partido de Montero ha sido increíble".

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"Ha habido tramos donde Montero no se ha sentido protegido y eso ha hecho que acabara el partido descentrado, pero en líneas generales todos los jugadores han hecho un gran partido", añadió.

Martínez destacó los 19 rebotes ofensivos capturados por sus jugadores, una estadística muy poco habitual.

"Hemos estado muy bien en esta faceta, pero eso es debido a que hemos tirado muchos triples y entonces es más sencillo que haya segundas oportunidades", señaló. EFE

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jvs/ism

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