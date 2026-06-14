Luis de la Fuente: “Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no serán titulares”

Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres futbolistas que arrancaron la concentración lesionados y que ya están recuperados, no serán titulares en el estreno del Mundial ante Cabo Verde este 15 de junio.

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, dijo en rueda de prensa.

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Un once titular que Luis de la Fuente tiene claro en su cabeza y que no ha cambiado durante la concentración.

“Los entrenamientos han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella”, señaló. EFE

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