Luis de la Fuente: “Estoy en el mejor momento de mi vida, disfrutando”

Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró disfrutar “del mejor momento” de su vida a las puertas de debutar como entrenador en un Mundial, después de un recorrido de 13 años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con éxitos en categorías inferiores y en la absoluta.

“Os mentiría si dijera que lo había soñado. Yo soy muy práctico y cortoplacista. He ido quemando etapas. No soñé con estar aquí y sí con hacer bien mi trabajo en el día a día. Haciendo las cosas bien y dando pasos en una dirección, las cosas salen. Estoy disfrutando de este momento, en el mejor momento de mi vida. Quiero disfrutar de este momento. Con responsabilidad de lo que tengo entre manos pero con la calma de que estoy bien acompañado en este viaje”, dijo en la rueda de prensa en la víspera del debut contra Cabo Verde.

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Luis de la Fuente debutará en un Mundial tras una larga trayectoria de éxitos en categorías inferiores -campeón de los Juegos Mediterráneos 2018, del Europeo sub21 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2020- y en la absoluta -campeón de la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y subcampeón de la Liga de Naciones 2025-.

Tras esto, España llega al Mundial como una de las favoritas a ganar. Un papel que analizó Luis de la Fuente.

“Ser favorito o no es un recurso literario. ¿Qué significa? Es el reconocimiento a una trayectoria y un valor que te pone entre los candidatos a pelear por algo. No tiene más. Hay muchos candidatos y solo gana uno. Yo le doy importancia por la trayectoria de unos jugadores que están haciendo una trayectoria espectacular. Ancelotti dijo que ser favorito no le garantiza nada y seguramente sea el Mundial en el que haya más favoritos. Y estar en esa relación es lo importante. Nosotros vamos con mucha humildad y sabiendo lo difícil que es ganar un Mundial”, destacó.

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Unos jugadores que le transmiten “ilusión” y que forman “una familia” que, consideró una de sus “fortalezas” a la hora de competir en el Mundial.

“La mentalidad ganadora es una forma de entender la vida. Se adquiere en la selección con un carácter. En la vida se pierde más que se gana, pero lo importante es el carácter ante la competición. Eso te acerca más a ganar, pero tienes que hacer las cosas bien y levantarte porque en la vida y en el fútbol se pierde más que gana”, declaró. EFE

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