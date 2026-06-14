La selección mexicana afina detalles para su duelo ante Corea del Sur

México, 14 jun (EFE).- La selección mexicana de fútbol afinó este domingo detalles para lo que será su duelo ante Corea del Sur, en la segunda jornada del grupo A, el cual se realizará el próximo jueves en Guadalajara, Jalisco, al occidente de México.

El equipo del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre trabajó en la cancha dos del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, el cual tiene el mismo tipo de césped con el que cuenta el estadio en el que se medirán a los asiáticos.

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Aguirre permitió a los medios observar unos minutos de la práctica de hoy, en la que destacó el buen trato de balón que tiene Gilberto Mora, la última joya del fútbol mexicano, quien debutó el jueves anterior en el Mundial.

Mora exhibió un gran control del esférico en un intercambio de dominadas que entabló con Armando González, el delantero del Guadalajara de la liga local.

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Activaciones de fuerza, precisión y habilidad, además de pases cortos a primer toque fueron algunos de los ejercicios que el entrenador permitió captar.

El ambiente en el seleccionado es relajado gracias al debut con victoria de 2-0 ante Sudáfrica, que tiene al equipo en la cima del grupo A gracias a su diferencia de goles, seguido de Corea del Sur, que en su presentación se impuso a República Checa por 2-1.

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Este lunes México tiene programado trabajar a puerta cerrada, una sesión en la que Aguirre podrá corroborar, si como lo adelantó hace unos días, Edson Álvarez se confirma como el elegido para sustituir a César Montes, quien fue expulsado en la parte final del choque ante los sudafricanos y se perderá el duelo del próximo jueves.

En el ataque, todo parece indicar que Julián Quiñones, colombiano naturalizado, y Raúl Jiménez, quienes convirtieron los goles en la inauguración, repetirán en el ataque del tri, acompañados por Roberto Alvarado.

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En el medio campo, luego de su buena presentación, Erik Lira y Álvaro Fidalgo se perfilan para volver a ser los motores en el centro del campo.EFE