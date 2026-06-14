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Los bomberos trabajarán esta noche con unas 30 dotaciones en el fuego de Ponts (Lleida)

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Barcelona, 14 jun (EFE).- Los bomberos trabajarán esta noche con una treintena de dotaciones en el municipio leridano de Ponts en el incendio forestal desatado en la tarde de este domingo, fuego ya estabilizado y que hasta el momento ha quemado 6,5 hectáreas.

Los Bombers de la Generalitat han informado de que durante la noche, los efectivos de esas dotaciones repasarán el perímetro del fuego y enfriarán los puntos calientes para impedir que las llamas revivan.

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Los Mossos han indicado que, como consecuencia de ese fuego, hay cortes todavía esta noche en la circulación en la carretera C-14, entre los kilómetros 118 y 124, por lo que están realizando desvíos en Ponts y en Bassella.

Protección Civil, por su parte, ha rebajado el nivel de alerta del plan de emergencias INFOCAT al grado de prealerta, programa activado a raíz del incendio forestal que también en la tarde de este domingo ha comenzado en Cervià de les Garrigues (Lleida), por el que se han evacuado a ocho vecinos y se ha confinado a otros 144 de la Partida de la Devesa del municipio, medidas que ya se han levantado.

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Este fuego de Cervià está también estabilizado y los bomberos trabajarán durante la noche con una treintena de dotaciones para lograr controlar las llamas.

Los bomberos, por otro lado, han logrado extinguir a primera hora de la noche el fuego forestal que esta tarde ha quemado una zona de vegetación en el municipio de Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde ha ardido 1,5 hectáreas.

Los tres fuegos de este domingo se han sumado al que arde desde ayer en Sanaüja (Lleida), que comenzó en una zona de vegetación agrícola y ya está controlado. Allí han trabajado hoy cuatro dotaciones de los bomberos. EFE

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