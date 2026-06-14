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El Valencia disputará su cuarta final ACB, la segunda ante el Barça y la segunda seguida

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València, 14 jun (EFE).- El Valencia Basket, tras haber derrotado este domingo al Asisa Joventut en el tercer encuentro de las semifinales de la Liga Endesa, disputará su cuarta final de la ACB, la segunda consecutiva por primera vez y la segunda contra el Barcelona, contra el que cayó en la de 2003.

Aquella fue la primera final en la historia del club 'taronja' pero el Barça de Svetislav Pesic apenas dio opción al conjunto de Paco Olmos y, liderado por Dejan Bodiroga, culminó con un 3-0 un triplete que incluyó la Copa del Rey y la Euroliga.

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Tuvo que esperar catorce años el Valencia para jugar de nuevo la eliminatoria final de la Liga. Fue en 2017, en la primera etapa en el club de su actual técnico Pedro Martínez, y con el Real Madrid como rival. El conjunto valenciano, que partía con el factor cancha en contra, dio la sorpresa y alzó el título en la Fonteta al imponerse por 1-3.

La pasada campaña el equipo que volvía ya a dirigir Pedro Martínez regresó a la final de la Liga Endesa y se midió al Real Madrid, que le superó por un claro 3-0 para alzar el trofeo.

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La cuarta final liguera del Valencia será por tanto la tercera que disputa con el técnico catalán al frente del equipo 'taronja', la segunda ante el Barcelona y por primera vez llegará un año después que la anterior. EFE

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