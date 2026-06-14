Espana agencias

Identifican en el volcán de La Palma microorganismos para estudiar la vida en Marte

Guardar
Google icon

Sevilla, 14 jun (EFE).- Una investigación internacional ha logrado identificar las primeras comunidades microbianas que han colonizado los tubos de lava formados tras la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, en 2021 y que sirven como modelo para estudiar la posible vida en Marte.

En el trabajo, apoyado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, participan el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva, con la colaboración de la Universidad de Évora (Portugal), el INESCTEC (Portugal) y la Federación Canaria de Espeleología.

PUBLICIDAD

Publicado en la revista científica Environmental Microbiome, describe qué microorganismos llegan primero a estos espacios recién creados por la actividad volcánica, cómo consiguen adaptarse a condiciones extremas y qué papel desempeñan en la recuperación del ecosistema, ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Los investigadores han podido observar casi desde el inicio cómo comienza la vida en un entorno completamente nuevo y estéril.

Los tubos de lava analizados constituyen un auténtico “mundo recién nacido”, sin suelo ni vegetación, donde los primeros seres vivos deben abrir camino para que el ecosistema pueda desarrollarse.

PUBLICIDAD

Estos entornos se han convertido en un laboratorio natural para estudiar los límites de la vida en condiciones extremas, lo que abre nuevas líneas de investigación relacionadas con la habitabilidad en otros planetas.

Los resultados obtenidos ayudan a definir cómo podrían surgir, evolucionar y mantenerse algunas comunidades biológicas en entornos subterráneos de Marte.

La investigación demuestra que los primeros microorganismos llegan principalmente desde el exterior, transportados por el aire en forma de aerosoles o esporas, o asociados a animales como aves, roedores o insectos.

Estos aportes introducen materia orgánica en un entorno inicialmente estéril y favorecen la aparición de las primeras comunidades biológicas.

Para analizar este proceso, el equipo científico accedió a los tubos de lava entre uno y dos años después de la erupción, cuando las condiciones seguían siendo muy extremas.

En algunas zonas, la temperatura del aire alcanzaba los 60 grados centígrados y la superficie de las rocas superaba los 90 grados.

Los investigadores realizaron tres campañas de muestreo y combinaron el análisis de ADN de los microorganismos con el estudio de los minerales y las condiciones ambientales de cada zona.

Factores como la temperatura, la salinidad, la ventilación o la composición mineral determinan qué microorganismos logran establecerse y sobrevivir.

El estudio también evidencia que estos microorganismos no solo habitan el entorno, sino que contribuyen a transformarlo. A través de la formación de biopelículas sobre las rocas, modifican los minerales y favorecen procesos que constituyen los primeros pasos para la formación de suelo fértil y la evolución del ecosistema.

El equipo continuará investigando la evolución de estas comunidades microbianas para comprender mejor cómo se recuperan los ecosistemas tras fenómenos extremos como las erupciones volcánicas y analizará su potencial para producir compuestos bioactivos con posibles aplicaciones en el ámbito de la salud y la biotecnología. EFE

1010282

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco detenidos y 9 personas liberadas de una red que prostituía a víctimas transexuales

Infobae

Montella: "Tuvimos la posesión un 78 % y 30 disparos, pero no pudimos concretar"

Infobae

Julia Kluemper, la poeta que recita en TikTok para incentivar a la juventud a leer

Infobae

Giulio Macaione recuerda en un cómic lo difícil que fue ser un adolescente gay en los 90

Infobae

El incendio declarado en el campo de tiro de Cerro Muriano (Córdoba) sigue activo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”