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El pronóstico de tormentas amenaza la velada de la UFC en el cumpleaños de Trump

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Washington, 14 jun (EFE).- El pronóstico de tormentas en Washington amenaza este domingo con complicar la celebración de la velada de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, en la que está prevista la participación del español Ilia Topuria, con motivo del cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque los organizadores descartan su suspensión.

The Weather Channel, cadena estadounidense especializada en información meteorológica, advirtió de un 60 % de probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 34 millas por hora (55 kilómetros por hora).

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Además, la elevada humedad en la capital podría elevar la sensación térmica por encima de los 100 °F (37,8 °C), lo que favorecería la proliferación de mosquitos y moscas.

La Casa Blanca respondió a una publicación de esa cadena en redes sociales asegurando que el evento sigue en pie. "Llueva o truene, vamos a celebrar nuestro gran país pase lo que pase", señaló.

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El presidente de la UFC, Dana White, amigo personal de Trump, afirmó el sábado que está harto de los rumores en torno al evento y reiteró que se celebrará ocurra lo que ocurra.

La UFC evita habitualmente organizar combates al aire libre para no depender de las inclemencias meteorológicas ni exponer a los luchadores a molestias como los insectos, pero en esta ocasión hizo una excepción.

Para la velada, se ha instalado un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación, aunque difícilmente impermeable ante lluvias intensas.

El pasado viernes, una rueda de prensa multitudinaria con los luchadores en el Monumento a Lincoln tuvo que aplazarse varias horas debido a un aguacero.

La velada fue anunciada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, aunque también coincide estratégicamente con el cumpleaños del mandatario.

Un grupo ciudadano presentó una demanda para frenar el evento al considerarlo un posible caso de conflicto de intereses, dado el uso de la Casa Blanca para un espectáculo privado con fines comerciales y la participación accionarial de Trump en la empresa matriz de la UFC, pero un juez rechazó paralizarlo.

La velada contará con siete peleas, siendo las más estelares las que enfrentarán por el cinturón del peso ligero a Ilia Topuria, invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje, y al brasileño Alex Pereira con el francés Ciryl Gane, del peso pesado.

EFE

er/ism

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