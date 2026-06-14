Controlado el incendio forestal declarado en Alpandeire (Málaga)

Málaga, 14 jun (EFE).- El incendio forestal declarado este domingo en el paraje Los Perdigones de la localidad malagueña de Alpandeire ha quedado controlado alrededor de las 22:30 horas, han informado fuentes del plan Infoca.

Un incendio se considera controlado cuando todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, aunque puedan quedar en su interior algunos puntos calientes, ha recordado el Infoca.

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En la zona continúan trabajando para la total extinción del fuego dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales y dos autobombas, según las citadas fuentes, que han señalado que las labores se han visto dificultadas por la orografía y el viento.

Además de los medios terrestres, durante la tarde han participado tres helicópteros semipesados -uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- un helicóptero pesado y otro helicóptero ligero.

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El dispositivo se completaba en los primeros instantes del incendio con dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación, han añadido las fuentes. EFE