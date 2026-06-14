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Carlos Arévalo, campeón de Europa de K1 200

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El palista gallego Carlos Arévalo se proclamó este domingo campeón de Europa de K1 200 en el campeonato continental de piragüismo que se disputa en Montemor-o-Velho (Portugal).

Arévalo, de 32 años, marcó el tiempo más rápido en meta con un tiempo de 34.103, por delante del portugués Moisés Baptista (34.178), plata, y el húngaro Gergely Balogh (34.218), bronce.

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Este es el segundo metal de Carlos Arévalo en estos Europeos tras la plata cosechado ayer como parte del equipo del K4 500 metros junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade.

En el último Europeo disputado en Racice (República Checa) en 2025 también logró un bronce en el K1 200. EFE

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