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Portugal suspende su entrenamiento por una fuerte tormenta en el sur de Florida

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Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- La selección de Portugal no pudo entrenarse este domingo a causa de una fuerte tormenta que azotó por la tarde la localidad de Palm Beach (Florida), donde la expedición lusa tiene su centro de preparación.

Una intensa tormenta eléctrica, acompañada más tarde de fuertes lluvias, obligó a los jugadores a resguardarse en "un lugar seguro" para realizar tareas de acondicionamiento físico cuando todavía no había empezado la sesión, según informó un portavoz de la selección.

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Varios periodistas que ya se encontraban en el centro de prensa, ubicado junto al lugar de entrenamiento, tuvieron que ser desalojados.

El entrenamiento fue reprogramado para la mañana del lunes, así como la aparición de los jugadores ante los medios.

El combinado luso llegó el pasado viernes a Estados Unidos y solo ha podido entrenarse un día hasta el momento. Debutará el miércoles contra la República Democrática del Congo en Houston.

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La situación este domingo en Palm Beach apenas permitió que los jugadores abandonaran el hotel de concentración, y contrasta con el día sábado, cuando la plantilla dio un paseo por la playa bajo el sol.

Las tormentas eléctricas son habituales en esta época del año en Florida y no es infrecuente que pongan en jaque grandes eventos deportivos.

El año pasado provocaron retrasos en varios partidos del Mundial de Clubes, puesto que las autoridades estadounidenses prohíben el desarrollo de este tipo de actividades cuando un rayo cae a 13 kilómetros (8 millas) del estadio en el que se está disputando un partido.

Según ese protocolo, el evento no puede reanudarse hasta que transcurra media hora desde el último relámpago. EFE

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