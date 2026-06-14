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Alonso saldrá desde el 'pit lane' en Montmeló

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, saldrá desde el 'pit lane' este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial, según acaba de anunciar en el circuito de Montmeló su escudería.

El doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Montmeló: en 2006, el año que revalidó título, con Renault; y en 2013, con Ferrari- y 106 podios en la categoría reina "arrancará este domingo desde el 'pit lane' debido a la sustitución del ESME (siglas en inglés de Recinto Principal de Almacenamiento de Energía) y del MGU-K (el motor eléctrico)" de su AMR26, según acaba de explicar en un comunicado por un canal de información interno, en el que está incluido Efe, la escudería de Silverstone.

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Alonso iba a arrancar vigésimo segundo, desde la última fila de parrilla, que completaría su compañero, el canadiense Lance Stroll; en una carrera que el inglés George Russell (Mercedes) afrontará desde la 'pole', con su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) al lado, en la primera hilera; y el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli -líder destacado del Mundial-, arrancando desde la tercera posición. EFE

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