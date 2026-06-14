73-87. El Valencia Basket también gana en Badalona y accede a la final por la vía rápida

Badalona (Barcelona), 14 jun (EFE).- El Valencia Basket también ganó en Badalona al Asisa Joventut (73-87), en el tercer partido de la serie y aseguró su billete para la final de la Liga Endesa.
Los de Pedro Martínez se medirán en la final al Barça, en una serie al mejor de cinco partidos que empezará el próximo jueves (20:00 horas, 18.00 GMT), en el Roig Arena. EFE
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jvs/apa
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