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El sector apícola celebra el nuevo etiquetado miel, pero pide difusión entre el consumidor

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Molina de Aragón (Guadalajara), 13 jun (EFE).- Este 14 de junio entra en vigor el nuevo etiquetado en la miel, una demanda histórica de los apicultores que aportará transparencia sobre su origen y calidad y que el sector espera afecte positivamente en la valoración del producto nacional pero que piden vaya unido a una campaña de "educación e información" al consumidor para que sepa qué consume.

Así lo señala a EFE el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, en relación a la norma de calidad de la miel que establece que las mieles que se comercialicen en España deben recoger en su etiqueta el país de origen donde ha sido recolectada y en caso de ser una mezcla de mieles de varios países, los países de origen en el campo visual principal, en orden decreciente de proporción en peso, junto con el porcentaje que representa cada país.

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“Hasta ahora se ponía el origen, pero no el porcentaje. Por ejemplo, había mieles que tenían un 1 % de miel española y ya ponía España y eso es, un poco, engañar al consumidor. Finalmente se ha conseguido algo que es razonable, no solo para los apicultores sino para el consumidor”, ha explicado.

Marco, que lleva treinta años dedicado a la apicultura profesionalmente, con 1.400 colmenas repartidas en cuatro explotaciones familiares con casi medio millón de abejas, dice que los apicultores y las asociaciones tienen ahora una labor determinante: "Tenemos que enseñar al consumidor y decirle que, por favor, se fije en la etiqueta y sepa lo que compra y consume”.

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Resalta que la miel nacional no puede competir en precio con otras internacionales, pero destaca por su calidad.

Este apicultor subraya el logro del nuevo etiquetado tras casi 20 años de lucha y explica que Europa es deficitaria en miel y España es donde más se produce, "pero siempre ha habido intereses de 'lobbies', industriales, envasadores, que no lo querían”.

"El consumo en España es de 800 gramos por persona, o sea, nos comemos los 30 millones de toneladas de miel que producimos. Tendríamos para nuestro abastecimiento pero como es de mucha calidad, se exporta para lograr mejor rentabilidad y por eso somos deficitarios”, explica.

El sector apícola español cuenta con un censo de más de 2,8 millones de colmenas y una producción final de algo más de 30 toneladas, y aglutina más de 36.000 explotaciones de las que alrededor del 17 % son profesionales (las que reúnen más de 150 colmenas).

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara está convencido de que, como ocurrió con el aceite o el vino, la labor de concienciación en el consumidor es determinante para apreciar el producto y fomentar su venta

“Mucha gente compra la miel sin mirar y cuando prueba una miel de verdad, con calidad, ve que no tiene nada que ver con otra. Eso lo tenemos que ir trabajando, haciendo catas, poco a poco, es una labor paso a paso, pero hay que empezar y no parar”, asegura. Y está convencido de que el consumidor, en su mayoría, pagaría la diferencia de precio, que "no es tanta”, si conoce el producto.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, dice a EFE que “la educación al consumidor es clave" y hay "un campo muy amplio donde crecer", en primer lugar que la etiqueta sea "totalmente elegible" y luego que el consumidor "tenga interés en leerla, en saber qué va a comer”.

Remarca que es necesario implicarse en campañas para mostrar cómo es la miel de España y en concreto la de Guadalajara, con la denominación de origen protegida de miel más antigua de España, la DO Miel de la Alcarria.

En cuento a la campaña de este año, ha empezado "muy bien, sobre todo el romero. Ha sido una cosecha bastante importante y se han recuperado muy bien las colmenas, que hubo bastantes bajas", sostiene el presidente de los apicultores, que confía en que será “un año bastante bueno si siguen acompañando algunas lluvias y no tenemos temperaturas de 50° o 40° como otros años en verano”. EFE

brl/lsy/luc

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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