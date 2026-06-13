Anselmi: "Quiero un equipo que recupere rápido"

Elche (Alicante), 13 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, ofreció una primera pincelada del conjunto que espera construir para competir la próxima campaña en LaLiga y dijo que quiere un equipo que recupere rápido la pelota tras perderla.

"Quiero un equipo agresivo, que reaccione inmediatamente tras perder la posesión y recupere rápido", apuntó en una primera declaración ofrecida por el Elche en redes sociales.

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Anselmi (Buenos Aires, 1985) vivirá su segunda experiencia en Europa tras haber dirigido en la segunda parte de la campaña 2024-25 al Oporto, con el que además de jugar la liga portuguesa disputó partidos de la Liga Europa y del Mundial de Clubes.

El banquillo del Elche no tenía ocupante desde que, tras lograr la salvación en la última jornada de la temporada, el técnico Eder Sarabia anunció su renuncia a seguir.

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El club quiere Anselmi dé continuidad al proyecto y destacó en el anuncio de su contratación que hasta ahora "ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible", algo que "encaja con la voluntad del club de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo para la afición franjiverde en una Primera División cada vez más exigente". EFE