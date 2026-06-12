Rescatados ilesos los dos tripulantes de un pesquero embarrancado en Cabo Peñas

Oviedo, 12 jun (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado ilesos la pasada noche a los dos tripulantes de un barco pesquero gallego que quedó embarrancado en la isla Erbosa, cerca de Cabo Peñas (Asturias).

Tras recibir el aviso del barco, Salvamento Marítimo movilizó la embarcación Salvamar Rigel y el helicóptero Hemiler 207, que rescató a los dos tripulantes y los trasladó al Puerto de El Musel, ha informado este viernes el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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El helicóptero está sobrevolando la zona para evaluar el estado del barco pesquero, que tiene doce metros de eslora.

El pesquero accidentado se denomina Novo Mar I y tiene su base en el puerto gallego de Noia (A Coruña). EFE