Jueces y fiscales de toda Europa se reúnen en Bilbao para defender los derechos de la mujer y la infancia migrante

Un centenar de integrantes de asociaciones de fiscales y jueces de toda Europa han defendido en Bilbao los derechos de la mujer y la infancia migrante durante el Congreso de MEDEL, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, celebrado con el título de "Doble frontera: género e infancia en las migraciones modernas".

En la apertura del encuentro, celebrado en la Sala Ellacuría de la Universidad de Deusto, han participado la diputada foral del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, el decano de Derecho de la Universidad de Deusto, José Ramón Intxaurbe, la presidenta de MEDEL, María Rosaria Guglielmi, la representante de la Unión Progresista de Fiscales, María José Berdugo, y la de Juezas y Jueces para la Democracia, Marta Altea.

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En su intervención, Guglielmi, fiscal italiana y presidenta de MEDEL, ha afirmado que la defensa del Estado de Derecho en Europa exige "sensibilidad" para tener en cuenta todas las circunstancias y dificultades de las mujeres mujeres y niños migrantes.

RETROCESO DE DERECHOS

Además, la magistrada Marta Altea Díaz Galindo, representante de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha destacado que el Congreso coincide con aprobación del Reglamento Europeo que permite deportar a migrantes fuera del territorio de la UE, lo que ha calificado de "retroceso en las garantías a las que tiene derecho cualquier persona".

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María José Verdugo, fiscal y representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha resaltado "la terrible situación" que sufren las personas que tienen que abandonar su tierra por motivos diversos y se encuentran "con barreras para reclamar un derecho universal, el derecho al asilo".

Por su parte, Teresa Laespada ha enfatizado "la doble discriminación que padecen mujeres e infancia" que sufren una doble vulneración respecto a "las dificultades" que padecen habitualmente los migrantes, mientras que José Ramón Bengoetxea ha destacado "la importancia de garantizar los derechos humanos" también para personas migrantes.

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