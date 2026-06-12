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Los ayuntamientos afectados piden declaración de zona catastrófica por el fuego de Huelva

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Huelva, 12 jun (EFE).- Los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos, El Granado y San Bartolomé de la Torre (Huelva) ya han registrado formalmente la solicitud para la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil -antigua zona catastrófica- tras el grave incendio forestal que ha azotado a la comarca.

Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios de comunicación la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien ha explicado que el procedimiento administrativo ya está en marcha, aunque ha advertido de que los plazos legales obligan a esperar a que finalice la campaña estival para evaluar el impacto global del fuego.

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"Todas las declaraciones de zona afectada gravemente exigen esperar a que termine la campaña de incendios para valorar el total de hectáreas perdidas y tener una foto fija de los daños", ha precisado.

La subdelegada ha recordado que una de las principales preocupaciones de los alcaldes desde el principio ha sido "intentar ayudar al sector, sobre todo al agrícola y ganadero".

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Según ha relatado, "hubo muchos ganaderos que se acercaron al Puesto de Mando Avanzado para contarnos que realmente estaban sufriendo pérdidas notables, no solo de hectáreas, sino también de cabezas de ganado, sobre todo de vacío y porcino".

"La verdad es que el panorama era desolador; afortunadamente, muchos animales se pudieron salvar gracias a la ayuda desplegada", ha valorado Rico, quien ha ensalzado la rápida reacción de los regidores locales.

Ante esto, ha precisado, los alcaldes "ya han registrado la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (lo que antes se conoció como zona catastrófica) para poder ayudar al sector", ha añadido.

Una vez registrada la petición por parte de los municipios, el expediente inicia un recorrido burocrático que culminará en el Consejo de Ministros.

"Los ayuntamientos ya han trasladado formalmente esta petición al Ministerio de Política Territorial, que a su vez la derivará al Ministerio del Interior", ha desgranado Rico, incidiendo en que "la solicitud ya está registrada, ahora se analizará y se estudiará qué tipo de ayudas se pueden conceder. Es evidente que esto lleva un proceso".

"Primero lo evalúa Política Territorial, luego lo eleva al Ministerio del Interior y finalmente pasa por el Consejo de Ministros", ha aclarado la subdelegada, señalando que "es un procedimiento similar al que se siguió con Almonte, cuando se aprobaron 400. 000 euros para la reparación del paseo marítimo en la zona de Caño Guerrero", ha ejemplificado.

Rico ha apuntado que "lo que piden en este caso los alcaldes, ganaderos y agricultores es de extrema urgencia y, lógicamente, el procedimiento administrativo no tiene la celeridad que ellos desearían. Es una realidad, pero hay que solicitarlo y plantearlo; aunque la ayuda llegue un poco más tarde, se tramitará. No sé si el Gobierno se planteará además analizar otro tipo de medidas complementarias".

"Por lo general, se suele esperar a que termine la temporada -y desgraciadamente nos queda mucho verano por delante- para hacer una valoración completa y no parcial. En el momento en que tengamos esa foto fija final, se analizarán todos los expedientes. Es un camino un poco más largo, no es tan ágil como este mecanismo extraordinario", ha concluido. EFE

lra/fs/cc

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