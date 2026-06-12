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Una veintena de enfermos de alzhéimer exploran el baile como herramienta terapéutica

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Barcelona, 12 jun (EFE).- Una veintena de personas que padecen alzhéimer y otras demencias han participado este año en la cuarta edición del proyecto de danza 'Dit-Dit' ('Dedo-Dedo'), una iniciativa organizada por la fundación Ace Alzheimer Center Barcelona y la Fundació Castell de Peralada y a través de la cual los participantes exploran el baile como herramienta terapéutica.

En la última de las 42 sesiones de baile, celebrada este viernes en el Espacio La Caldera de Barcelona, los pacientes del centro Ace —el 80 % de los cuales sufren alzhéimer en diferentes fases diferentes— han bailado junto a sus familiares para clausurar la actividad, guiados por el equipo de la compañía de baile CondeGalí, con el que han trabajado desde enero, cuando empezó esta edición.

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Los participantes han trabajado la interpretación corporal y la conexión con los otros miembros del grupo a través del movimiento.

De hecho, 'Dit-Dit' es una propuesta creada por CondeGalí que promueve la comunicación y el cuidado a partir de la improvisación guiada y del contacto.

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En declaraciones a EFE, la coordinadora del Campus Peralada, Judit Jordana, ha puesto de manifiesto el significado que tiene la actividad, como indica su nombre, con relación al contacto físico de los pacientes, ya que se parte de la conexión entre dos dedos.

En una entrevista con EFE, la directora de la Unidad de Atención Diurna de Ace, Amèrica Morera, ha explicado que con esta dinámica, detectan una gran mejoría de los pacientes, quienes entre ellos se han incentivado este año a acudir a las sesiones.

Por un lado, han visto una mejoría en la calidad de vida de los pacientes: "Están más contentos, más felices", destaca Morera, que asegura que, a pesar de que los participantes no recuerden el momento, la actividad les genera bienestar tanto cuando la hacen como a posteriori.

Por otro lado, los pacientes, de distintas edades, mejoran su equilibrio, cuenta Morera, a la par que pone de relieve que en este espacio "pueden ser libres", teniendo en cuenta que algunos enfermos pueden sufrir trastornos de conducta "porque no pueden expresar cómo se sienten".

A pesar de estar acostumbrados a bailar solo con los bailarines y algunos profesionales de Ace, los participantes se han movido hoy sin vergüenza con personas de su entorno, con quienes es importante, según Morera, que estén a gusto.

Asimismo, los pacientes han expresado su gratitud hacia el proyecto y sus acompañantes.

Preguntados por con qué palabra definirían lo vivido, "alegría" ha sido el mensaje que muchos de ellos han repetido.

Desde 2023, el proyecto ha beneficiado cerca de un centenar de usuarios. EFE

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