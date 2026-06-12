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Óscar López mantiene sus críticas a jueces prevaricadores "de la A a la Z": "Digo lo que me da la gana siempre"

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El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que mantiene sus críticas a los jueces "de la A a la Z" el mismo día en que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha censurado las acusaciones desde el Gobierno que apuntan a la "prevaricación" de ciertos magistrados.

En unas declaraciones emitidas en 'La Sexta', Óscar López ha defendido que mantiene las críticas que ha vertido durante los últimos días sobre condenas judiciales que para él han sido "injustas" como, según su opinión, fue la de el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

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Preguntado por nombres concretos de jueces, el también líder del PSOE de la Comunidad de Madrid ha evitado responder y ha defendido que dice lo que le "da la gana siempre".

LOS VOTOS "NO LEGITIMAN CUALQUIER ACTUACIÓN"

En este sentido, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha criticado este viernes las acusaciones de "prevaricación" lanzadas por el Gobierno y ha dicho que los votos "no legitiman cualquier actuación". En sus palabras, las campañas "veladas y no tan veladas" que desprestigian la judicatura española amenazan el Estado de Derecho.

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De esta manera, la presidenta del Alto Tribunal ha recordado que la independencia judicial es un "rasgo esencial" de su estatuto jurídico y ha tachado de "lamentable" tener que recordarlo.

"Todo intento de injerencia en la independencia judicial proceda de donde proceda, supone una amenaza para el Estado de Derecho y supone poner en entredicho los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra sociedad democrática", ha sostenido.

Perelló ha defendido la diversidad de opiniones, la discrepancia o la crítica, que "cuando es constructiva y respetuosa" ayuda a "mejorar".

"Todas las resoluciones judiciales, todas, pueden y deben ser objeto de debate, de crítica, pero hay un salto cualitativo cuando esta crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible", ha apostillado.

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