Fiscalía acusa a la pareja de la mujer desaparecida en 2016 en Gran Canaria de su muerte

Las Palmas de Gran Canaria, 12 jun (EFE).- El fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas ha formulado escrito de acusación contra la pareja de Juana Ramos, Miguel Ángel Ramos Quesada, como presunto autor de su muerte y desaparición la noche del 20 de agosto de 2016 en Gran Canaria, y pide que se le imponga una pena de 17 años de prisión, han confirmado a EFE fuentes judiciales.

En su escrito, adelantado por 'Canarias 7', el fiscal Jesús Javier Lomba acusa a Ramos Quesada de un delito de homicidio para que el reclama la pena máxima, 15 años de cárcel, pese a que el cuerpo de Juana Ramos no ha sido hallado, y de otro contra la integridad moral, por el que pide dos años de prisión para Miguel Ángel Ramos, que será juzgado por un Tribunal del Jurado.

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El escrito de acusación mantiene que Ramos la mató "de forma voluntaria" y, posteriormente, hizo desaparecer el cadáver para ocultar el crimen y dificultar su esclarecimiento.

Según la calificación provisional del fiscal, la noche del 20 de agosto de 2016 Miguel Ángel Ramos recogió a Juana Ramos en su domicilio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, y ambos abandonaron la capital en dirección a Arucas en una furgoneta Renault Kangoo.

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Conforme a lo que sostiene el Ministerio Público, en algún momento de ese trayecto o durante las horas posteriores, el acusado "acabó con la vida de la mujer", aunque no ha podido determinarse ni el lugar exacto ni la forma en que se produjo la muerte. EFE