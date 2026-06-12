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Mbappé no quiere que Deschamps entrene a otra selección: "Que Italia busque un italiano"

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París, 12 jun (EFE).- El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no quiere que el seleccionador, Didier Deschamps, que dejará el puesto tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entrene a otro combinado nacional y, ante los rumores de que puede hacerse cargo de Italia, afirmó: "Que se busquen un italiano".

"Espero que no vaya a entrenar a otra selección. Yo le presiono con eso. He visto que se habla de Italia, sería feo", dijo el delantero del Real Madrid en una entrevista a la televisión M6, que difunde los partidos de Francia, en la que consideró que tampoco le gustaría verle al frente de Argentina.

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"Es nuestro entrenador, representa mucho para nosotros. Muchas selecciones van a quererle por todo lo que ha logrado. Que Italia busque un italiano. Didier es francés, es nuestro", agregó.

Mbappé señaló que la mejor manera de hacer un homenaje a Deschamps en su última competición al frente de los 'bleus' sería ganar el Mundial, que sería el tercero para Francia, después de los títulos de 1998 y 2018: "Vamos a intentar hacer el mejor de los últimos Mundiales, con la esperanza de que para él sea el último".

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Preguntado sobre la posibilidad de entrenar a Italia tras su etapa al frente de Francia, Deschamps respondió hace unos días: "No me cierro a nada".

En una entrevista publicada este viernes por el diario Le Figaro aseguró que todavía no tiene tomada su decisión sobre su futuro. EFE

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