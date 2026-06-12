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El día 2 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).-

Julián Quiñones abrió el triunfo de México contra Sudáfrica en el partido inaugural, con un triunfo final por 2-0 completado por Raúl Jiménez y tres expulsados (Sithole y Zwane por el equipo africano y César Montes por el norteamericano), mientras que Corea del Sur levantó un 0-1 en contra frente a la República Checa con dos tantos en el segundo tiempo, con un gol y una asistencia de Hwang In-Beom, futbolista del Feyenoord neerlandés (2-1). México y Corea del Sur dominan el grupo A con tres puntos.

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Julio Enciso se entrenó con el grupo en la última sesión previa al duelo de este viernes de Paraguay contra Estados Unidos en el grupo B y se prevé disponible para el choque entre la duda de si formará de inicio en el banquillo o como titular. “Está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores”, explicó su técnico, el argentino Gustavo Alfaro. Es el regreso de su selección a un Mundial, 16 años después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1). Está encuadrada en el grupo B, que se completa con Australia y Turquía.

Estados Unidos, el rival de Paraguay, entra en juego en Inglewood entre su irregularidad. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros previos a ‘su’ Mundial (1-2 con Alemania, 2-5 con Bélgica y 0-2 con Portugal). Sus precedentes, en cambio, le sonríen contra Paraguay, a la que ganó en sus tres choques más recientes, pero siempre por un único gol de diferencia.

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En Toronto se abre este viernes la nueva aventura de Canadá en un Mundial, frente a Bosnia-Herzegovina. El conjunto norteamericano, ante su tercera participación en este torneo, está invicto en sus últimos ocho compromisos, con tres triunfos y cinco empates. Su rival también atraviesa la misma racha. Ha llegado al Mundial vía repesca tras eliminar a Italia. El duelo lo dirigirá el árbitro argentino Facundo Tello.

Después de un entrenamiento aún en su país por la mañana, Portugal emprenderá ya rumbo a Estados Unidos, en concreto a Palm Beach, donde aterrizará con la atracción absoluta de Cristiano Ronaldo y el foco de Bernardo Silva, que se perfila como nuevo fichaje del Real Madrid de José Mourinho, tras ser pretendido tanto por el Atlético de Madrid como por el Barcelona. La aparición del club blanco cambió sus planes, después de su anunciada salida del Manchester City. EFE

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