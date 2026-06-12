Los jóvenes españoles leen en papel, pero eligen los títulos que sugieren las redes

Madrid, 12 jun (EFE).- El libro en papel resiste a la era digital. Jóvenes y adolescentes eligen este formato a la hora de leer aunque es en las redes sociales, a través de las comunidades digitales, preferiblemente Instagram y Tik Tok, donde se informan de las novedades, comparten títulos y debaten sobre sus autores favoritos.

En el marco de la 85 Feria del Libro de Madrid (FLM), las editoriales Hidra, Thule, Anaya, SM y Edelvives comentan a EFE que las comunidades digitales se han convertido en un gran motor de creación de nuevos lectores, pero el libro en papel sigue seduciendo y más de la mitad de los lectores de 14 a 24 años opta por la edición tradicional.

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Sin embargo a la hora de sugerir un título, las redes sociales han ganado el estatus de recomendadores principales en muchas áreas, aunque las familias, los docentes, los libreros y los bibliotecarios cumplen la función de aconsejar "a partir de cierta edad, los jóvenes prefieren indagar ellos mismos y las redes son un canal crucial con indudable influencia", dice a EFE Violante Krahe, jefa de publicaciones de literatura infantil y juvenil en Edelvives.

El romance sigue siendo la tendencia más importante dentro de juvenil y encabeza el género de libros más vendidos, explica a EFE la responsable editorial en el área juvenil del Grupo Anaya, Marta Becerril, que confirma la "gran presencia" de este tipo de literatura en la Feria del Libro.

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Desde la editorial Anaya, Becerril explica que los lectores jóvenes y adolescentes son cada vez más cosmopolitas y se interesan no solo por autores nacionales, también libros de otros países y por las últimas novedades.

También los clásicos conviven con al romance: "Solo hace falta ver lo bien que han funcionado las reediciones de 'Cumbres Borrascosas' gracias a la película, y los libros de fantasía como 'K-pop Academy' de Mina Finch.

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'Culpa vuestra', la cuarta entrega de la exitosa serie 'Culpables' de Mercedes Ron, publicada por Montena y 'Sunrise. El último amanecer' de Anna Todd, un romance juvenil intenso publicado por Planeta son algunos de los títulos más exitosos de la feria.

"Cuatro metros como cuatro soles. Eso mide la caseta de Hidra en la FLM" dice a EFE la editora responsable Andrea Martín, que subraya que en ese espacio la literatura infantil y juvenil "brilla con luz propia. Gracias a ella nacimos como editorial".

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Martín explica que la editorial sigue fuerte en infantil con la colección más nueva 'Croaky' de Matty Long, ideal para primeros lectores mientras que en juvenil cita 'El límite del cielo', una historia de fantasía con mucha acción.

En humor, desde Hidra citan 'Los últimos frikis del mundo', la popular saga de infantil y juvenil de Max Brallier, ilustrada por Douglas Holgate.

También están títulos como 'Alas de ónix' de Rebecca Yarros, editado por Planeta; 'Los lazos de Hércules' de Jasmine Mass (Cross Books), 'La erupción Zafiro' de HarperCollins

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Desde Siruela, sus editores destacan en esta Feria del Libro 'Venganza de tinta' de Cornelia Funke y 'Lobo' de Sasa Stanisic con ilustraciones de Regina Kehn, premio TodosTusLibros a Mejor Libro Juvenil 2025.

El caso de Funke se afianza tras años de éxito con la literatura fantástica de mundos mágicos que abarca desde la fantasía épica y juvenil hasta la infantil, con reinterpretación de cuentos de los hermanos Grimm y la saga 'Reckless'.

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Desde editoriales independientes como Thule, su responsable José Díaz subraya "hay tanta novedad en literatura infantil y juvenil, que los títulos apenas duran en la mesa de novedades".

Un ejemplo es el álbum ilustrado que está en un momento de estancamiento "por exceso de oferta", mientras que reconoce el romantasy sigue en auge junto al manga.

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Díaz reconoce que el mercado editorial siempre se rige por modas y "cuando algo funciona siempre surgen clones" y en infantil, dice, los compradores son adultos y los libros de 'valores' fueron una etiqueta de éxito momentáneo: "Hay que potenciar la literatura y la ilustración de calidad".

Este editor, fundador de una reconocida editorial independiente, reconoce que los grandes grupos cuentan con herramientas para "someter el mercado, rastrear los éxitos y acapararlo", además del dominio completo de la distribución.

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La editora de SM Berta Márquez detecta una mayor presencia de juvenil e infantil en esta feria y destaca los grandes éxitos de la editorial.

'Futbolísimos' de Roberto Santiago resiste como fenómeno editorial en literatura infantil y adolescente. También triunfa el universo mágico de como Pedro Mañas como las nuevas entregas de la colección 'Anna Kadabra' ilustrada por David Sierra; la saga 'Cuatro Lunas' de la escritora Laura Gallego o 'Amigas 100 %' de Begoña Oro. EFE