Detienen a un prófugo que mordió a un guardia civil al ser arrestado en Almería

Almería, 12 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre sobre el que pesaban dos requisitorias judiciales en vigor, una de ellas de ingreso en prisión, tras resistirse violentamente al arresto, morder a un agente e incitar a los clientes de un bar a que agredieran a los efectivos y facilitaran su fuga.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, los hechos ocurrieron a las 3:00 horas del 11 de junio en la Plaza los Jazmines, en la Urbanización de Roquetas de Mar, cuando una patrulla identificó a varios clientes en la terraza de un bar.

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Los guardias civiles reconocieron a un hombre con múltiples antecedentes y órdenes de detención; al proceder a sacarlo del local por motivos de seguridad, el hombre intentó huir empujando a uno de los guardias civiles.

Durante el forcejeo, el hombre incitó a los presentes a agredir a los guardias civiles y a ayudarle en su huida, mordió la mano izquierda a uno de los agentes, se quitó la camiseta que vestía para dificultar su inmovilización y propinó patadas.

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Ante la resistencia y el riesgo de que el resto de clientes interviniera, un segundo agente desplegó su defensa extensible para asegurar el perímetro y evitar agresiones hasta la llegada de las patrullas de apoyo.

Tras ser engrilletado, el hombre profirió continuas amenazas de muerte durante su traslado y estancia en el acuartelamiento.

En el cacheo posterior en las dependencias policiales, los agentes le incautaron una navaja con una hoja de 16 centímetros que llevaba oculta en el tobillo de la pierna derecha, por debajo del pantalón.

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El arrestado, de 33 años, se enfrenta a cargos por amenazas de muerte, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave, además de las dos requisitorias previas. EFE

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