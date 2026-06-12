El cantautor Andrés Suárez asegura que si la IA va hacia un lado, él irá hacia el otro

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 12 jun (EFE).- El cantautor Andrés Suárez ha afirmado a EFE que si la inteligencia artificial (IA) va hacia un lado, él irá hacia el otro, ya que considera que no se puede presumir de que “se le ha dado a un botón y en dos minutos se ha compuesto una canción”.

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Suárez (Ferrol, A Coruña, 1983) ofrece este viernes un concierto en una plataforma sobre el agua en el ciclo ‘Noches del pantano’, que se celebra en el pantano de González-Lacasa del municipio riojano de El Rasillo de Cameros.

Ha indicado que respeta la IA, que puede ser “una herramienta maravillosa para buscar un sinónimo o escuchar instrumentos”, pero “una máquina nunca va a frotar un arco de madera”, ni a ofrecer un concierto “llorando y riendo” con el público.

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“No estoy en contra” de la IA, ha aclarado, pero sí rechaza que le “vendan” cada vez más la idea de que este tipo de tecnología haga discos, ya que, en todo caso, puede simular el sonido de una orquesta de cuerda de forma que “parece casi de verdad”.

A su juicio, en la actualidad, “los conciertos son un espectáculo pirotécnico más que otra cosa, pero, ¿y la música?”.

“Me están diciendo que dentro de poco los conciertos se harán con el móvil y no tendrás que tocar ningún instrumento”, ha asegurado Suárez, quien prefiere “ir a cantar a un pantano”, como el de El Rasillo, para emocionarse “mucho más de verdad” con el público.

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Ha incidido en que a la hora de ofrecer un concierto “parece que está importando más el espectáculo o lo que suene en un álbum con instrumentos de mentira que el arte y la canción”, frente a lo que él propone “emociones”.

“Si ustedes vienen a un espectáculo mío esperando que se levante la plataforma del suelo y se dispare fuego, entonces no vengan; yo tan solo tengo mis memorias para contar”, ha resaltado.

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Suárez ha destacado la importancia de cuidar iniciativas como 'Noches del pantano', que ha considerado "espectacular' y que, “a lo mejor, no tienen un apoyo tan poderoso” como los macrofestivales y los macroconciertos, que “están muy de moda, y es maravilloso”.

Durante este concierto se podrán escuchar algunos de los temas de su último disco, titulado ‘Lúa’, que significa ‘luna’ en castellano, y que es el resultado de “un momento muy duro” que vivió, ha expresado.

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“La luna tiene dos caras, la que brilla y trae a los marineros de vuelta a casa; y la oscura, callada y que no vemos; ese fui yo, el oculto y el que estuvo hundido”, ha relatado.

Ha apuntado que entre lo bueno que ha traído la era digital se encuentra que “hay determinados tabúes que al fin se han roto y se puede hablar de salud mental”.

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“En 2024 pasé por el peor momento de mi vida hasta ahora y de ahí brotaron canciones de profundo amor, que creo que son interesantes porque, en el dolor, las canciones circulan muy bien”, ha destacado.

Respecto a sus proyectos futuros, ha señalado que “2024 fue un año de recogimiento y de estar en casa”, pero en la actualidad quiere “salir de casa y viajar”, por lo que la gira de ‘Lúa’ será “muy extensa”.EFE

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