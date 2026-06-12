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Luis de la Fuente, el reto final tras 13 años

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Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Luis de la Fuente será el decimoquinto entrenador de España en un Mundial. Y cumplirá un sueño que inició en 2013, cuando entró a trabajar en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para hacerse cargo de la selección española sub-19. Campeón de Europa en tres categorías, tiene el reto final de emular ahora a Vicente del Bosque en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Un referente para el actual seleccionador español que pasó a la historia como el técnico con el que España fue campeona del mundo por primera y única vez. En Sudáfrica 2010, hace 16 años.

Y, ahora, la selección española llega al Mundial con semejanzas respecto a aquel momento, al hacerlo como vigente campeona de Europa y con un grupo de futbolistas unido dentro y fuera del terreno de juego. La clave: conoce a los jugadores desde, casi, sus primeros pasos en la estructura del combinado nacional.

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El camino de Luis de la Fuente comenzó en la selección sub-19, que alternó con la sub-18 para la disputa de los Juegos Mediterráneos, de los que salió campeón. Después llegaron la sub-21, la olímpica y, finalmente, la absoluta.

Durante ese trayecto fue acumulando títulos hasta construir un gran palmarés: campeón de Europa sub-19 en 2015, campeón de Europa sub-21 en 2019, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, campeón de la Liga de Naciones en 2023 y campeón de la Eurocopa en 2024.

De hecho, de todos los grandes torneos oficiales que ha dirigido con España en sus distintas categorías solo se le escapó el oro olímpico. Fue plata en Tokio tras caer en la prórroga de la final ante Brasil.

Tras esto, le toca el turno del torneo por excelencia a nivel de selecciones. Es el reto final. El Mundial. Y lo hace rodeado de un grupo de jugadores al que conoce a la perfección al haber compartido éxitos en categorías inferiores.

Futbolistas como Unai Simón, Ferran Torres, Pedri González, Eric García, Martín Zubimendi o Mikel Merino forman parte y han formado parte de la columna vertebral de los equipos de Luis de la Fuente. Por ello, el técnico de 64 años -cumple 65 el 21 de junio, en pleno Mundial- conoce todo el talento del fútbol español.

Y llega al Mundial convertido en una figura relevante, que construyó su camino paso a paso y que no ha perdido su esencia. Campechano, cordial, familiar, de estrecha relación con los futbolistas y un entorno que mantiene a pesar de su ascenso de popularidad.

Un hombre tranquilo que gestiona el vestuario como un grupo de personas. Después, viene el futbolista. La filosofía que le lleva a cumplir un sueño que empezó en un momento convulso.

Asumió el cargo de seleccionador absoluto en 2022 tras la salida de Luis Enrique Martínez. La eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar, en los penaltis ante Marruecos, marcó un relevo que no fue solo en el banquillo, sino también en el ambiente que rodeaba a la selección. De la tensión a la calma, asentada sobre todo tras la abrupta salida de Luis Rubiales como presidente de la RFEF.

Dos años y medio después del torneo en Qatar, la selección llega al Mundial como vigente campeona de Europa y situada entre las principales candidatas al título. Una condición de favorito que reconoce el propio técnico.

El Mundial representa una oportunidad histórica para el seleccionador de completar el círculo. Después de 13 años de formación y éxitos, Luis de la Fuente afronta desde el 15 de junio el reto final: bordar la segunda estrella de campeones del mundo en el pecho de la selección española. EFE

(foto)

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