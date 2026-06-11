UEFA impone una sanción de 10.000 euros al Athletic Club por tener pagos atrasados

Redacción Deportes, 11 jun (EFE).- El Órgano de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) impuso este jueves una multa de 10.000 euros al Athletic Club por tener "pagos atrasados ​​a otros clubes, empleados y/o autoridades sociales y fiscales" en el ejercicio de la temporada 2025/2026.

Además, otros seis clubes recibieron otro tipo de sanciones por el mismo motivo, disponer de "cuentas pendientes de pago", según informó la UEFA en un comunicado.

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La más dura la recibió el Dinamo Batumi, de Georgia, que tras apelar en un principio la decisión del organismo del fútbol europeo, ha sido excluido para la próxima temporada de cualquier competición de clubes de la UEFA y para las tres próximas ediciones en caso de clasificación.

La sentencia aún no es definitiva, ya que el conjunto georgiano todavía podría apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En el caso de multas económicas, además de los 10.000 impuestos al Athletic Club, castigaron al Cluj rumano y al Ballkani kosovar con 200.000 euros; al Buducnost montenegrino con 95.000; al Ordabasy Shymkent con 75.000; y al Sarajevo bosnio con 20.000.

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Asimismo, se suspenden de manera momentánea la exclusión del Cluj y el Ballkani, que habían sido castigados inicialmente sin jugar las dos próximas campañas en competiciones UEFA.

Sólo se les aplicaría dicho castigo en el caso de que ambos continuaran arrastrando pagos atrasados los dos siguientes cursos, hasta 2028.

Misma suspensión se determinó para el Buducnost y el Ordabasy Shymkent, en este caso por sólo una campaña. Aunque, de igual manera, el castigo podría ser aplicado en 2027 si los dos equipos no saldan sus respectivos pagos pendientes.

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Los suspensión prevista de manera inicial de exclusión para estos cuatro conjuntos, ahora en el aire, fue adoptada al ser considerados como reincidentes en los pagos atrasados por más de 90 días o incurrir en circunstancias más graves. EFE