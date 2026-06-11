ERC y Junts preguntan al Gobierno por la expulsión de 600 cantantes de la Sagrada Familia

Barcelona, 11 jun (EFE).- ERC y Junts han registrado preguntas al Gobierno sobre la evacuación rodeados de policía de unos 600 cantantes que participaban en el acto litúrgico de este miércoles en la Sagrada Familia y entre los que se promovía saltarse el guión y cantar 'Els Segadors' exhibiendo banderas independentistas.

Los republicanos han planteado preguntas en el Congreso y en el Senado, dado que sostienen que "la actuación policial no respondió a criterios estrictamente vinculados a la seguridad, sino a la voluntad de evitar cualquier expresión de identidad nacional catalana durante una ceremonia de gran proyección internacional".

PUBLICIDAD

Para ERC, estos hechos constituyen "un grave episodio de control ideológico y censura preventiva incompatible con los derechos fundamentales de libertad de expresión y participación cultural”.

El senador de Junts Eduard Pujol, asimismo, ha presentado una pregunta a responder de forma oral en el pleno por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

Entre las mencionadas preguntas se cuentan las siguientes: "¿Considera el Gobierno de Pedro Sánchez que las banderas 'estelades' son un arma peligrosa que debe ser controlada, requisada y prohibida? ¿Qué diferencia existe entre la represión ejercida por la policía española durante los 'Fets del Palau' de 1960 y la represión de este 10 de junio en la Sagrada Familia?". EFE