Santiago de Compostela expone su modelo de ciudad verde en la New European Bauhaus

Santiago de Compostela, 11 jun (EFE).- Santiago de Compostela ha presentado este jueves su modelo de ciudad compacta, verde e inclusiva en la celebración del Festival New European Bauhaus en la Ciudad de la Cultura.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, ha participado en la mesa redonda 'Ciudades Resilientes: participación democrática y ecología', que ha tratado sobre la necesidad de repensar las urbes para construir comunidades inclusivas y sostenibles.

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En ese foro ha contado cómo la capital gallega ha "materializado" ese camino en iniciativas concretas de transformación del espacio público, mejora del acceso a la vivienda y cuidado del comercio de proximidad, ha relatado.

La New European Bauhaus Festival es un evento híbrido con actividades principales en Bruselas y acciones paralelas en Europa y fuera de ella.

El evento incluye mesas de diálogo, una feria y diversos talleres, reuniendo personas, empresas e instituciones para compartir proyectos y crear sinergias en línea con los objetivos de la New European Bauhaus.

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Se trata por tanto, según sus organizadores, de una ocasión festiva para disfrutar de la naturaleza y compartir espacios con personas unidas por el deseo de promover la sostenibilidad, la inclusión y la belleza. EFE

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