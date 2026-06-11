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Detenidos 5 jóvenes por insultar y vejar a hombres por su orientación sexual en València

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València, 11 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en València a cinco jóvenes, dos de ellos menores, como presuntos autores de los delitos de odio y robo con violencia e intimidación, tras al parecer insultar, vejar, agredir e intentar sustraer efectos de varios hombres en el antiguo cauce del río Turia, todo ello por la orientación sexual de las víctimas.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron este miércoles, sobre la una y media de la madrugada, cuando los agentes que estaban prestando servicio de paisano observaron a un varón muy nervioso y asustado, pidiendo socorro y solicitando que alguien avisase a la Policía.

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Los agentes se identificaron ante él como policías, momento en el que les señaló un grupo de jóvenes próximos a la zona como autores de la agresión.

Los sospechosos, al percatarse de la presencia policial, huyeron rápidamente del lugar, algunos de ellos a bordo de patinetes eléctricos, aunque fueron seguidos tanto a pie como en vehículo policial por agentes de paisano y una patrulla uniformada de Policía Nacional que acudió al lugar para prestar apoyo.

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Finalmente, lograron interceptar a cinco de ellos, que posteriormente fueron detenidos.

Los policías averiguaron que poco antes la víctima se encontraba en el antiguo cauce del río Turia, cuando fue abordada por un grupo de jóvenes, que vestían de oscuro, y algunos de ellos con el rostro cubierto.

Estos comenzaron a increparle e intimidarle, haciendo continuamente referencia a su orientación sexual, así como a exigirle que les entregase dinero y la bandolera que portaba.

Los agentes pudieron saber, además, que al menos otros dos varones habrían sido esa noche víctimas del mismo grupo de jóvenes, insultándoles igualmente por su orientación sexual y llegando presuntamente a rociarles con aerosol pimienta, si bien no llegaron a sufrir lesiones. A estas víctimas también les intentaron sustraer el teléfono móvil.

Por todo ello, los agentes detuvieron a los cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de los delitos de odio y robo con violencia e intimidación. Los arrestados han quedado en libertad tras haber prestado declaración y haber sido advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Los menores de edad fueron entregados a sus progenitores tras ser informada la Fiscalía de Menores, mientras la Policía prosigue las investigaciones.EFE

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