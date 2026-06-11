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Leire Díez lanza una ofensiva para tratar de invalidar la causa de la Audiencia Nacional

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Madrid, 11 jun (EFE).- La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha desplegado una ofensiva judicial en la que ha denunciado una "investigación paralela" en su contra y ha cuestionado la validez de varias diligencias para tratar de anular la investigación abierta contra ella en la Audiencia Nacional.

Durante las últimas semanas, la abogada de Díez ha presentado varios escritos en los que impugna algunas diligencias clave en la investigación del juez Santiago Pedraz sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones judiciales y policiales contra el PSOE y el Gobierno.

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Una "injerencia desmesurada y desproporcionada" en sus comunicaciones, la incautación de agendas que no son suyas o que exceden el periodo temporal en el que defiende que se centra la causa o el uso de información personal que ella pidió expurgar son algunas de las denuncias realizadas hasta ahora por Díez.

A ellas se une la formulada este jueves en un escrito ante otro juzgado, la plaza 9 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que fue el primero que empezó a investigarla por maniobrar, presuntamente, contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.

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En paralelo a esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigaba a Díez por presuntas mordidas en contratos públicos en unas diligencias que acabaron apuntando a "nuevos y más graves delitos y la implicación de nuevos y más relevantes intervinientes", de manera que amplió la investigación a esa supuesta trama contra procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

Hace unos días, este juez pidió asumir la investigación del juzgado madrileño ante la "conexidad e interrelación" de ambas causas.

Una decisión a la que se ha opuesto por partida doble Leire Díez -ante la Audiencia Nacional y ante el juzgado madrileño- en escritos en los que denuncia una "investigación paralela" en su contra, tramitada de forma "secreta" con el objetivo de que la Audiencia acapare la competencia "de manera arbitraria y forzosa".

Cree la defensa de la exmilitante que el juez Pedraz no comenzó a indagar a raíz de "hallazgos casuales", sino de "elementos y actuaciones que ya se estaban investigando", de manera que se vulneraría el famoso principio legal 'non bis in idem', que prohíbe juzgar a una persona por los mismos hechos.

Según la abogada, si la Audiencia Nacional se consideraba competente, "debería haber requerido la inhibición en el preciso instante" en que abrió la causa, y no esperar a que el juzgado madrileño -que es el que considera que tiene la competencia- "investigase activamente".

Por ello, ha pedido al juez Pedraz que "se abstenga de investigar, tramitar, actuar y efectuar cualquier tipo de diligencia o actividad instructora", al considerar nula esa reciente solicitud de inhibición, y solicita también anular todo el material probatorio obtenido tras esa ampliación de la investigación "carente de autorización judicial específica".EFE

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