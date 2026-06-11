Torres apela al PP y Vox a escuchar el mensaje papal sobre acogida de menores extranjeros

Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha apelado este jueves a PP y Vox para que escuchen el mensaje del papa León XIV en Canarias sobre la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, especialmente en lo referido a la acogida de menores extranjeros no acompañados.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha enlazado el mensaje migratorio del pontífice con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permite la derivación de menores extranjeros no acompañados, que ha reivindicado como una medida "justa, solidaria e imprescindible" para esos niños y adolescentes.

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Torres, que ha formado parte de los ministros que han acompañado a León XIV en la jornada de hoy en Gran Canaria, ha considerado que las palabras pronunciadas por el pontífice en el muelle de Arguineguín constituyen una llamada a las instituciones y a la sociedad para defender la dignidad de las personas que llegan a Europa buscando una oportunidad de vida.

El ministro ha señalado que el papa ha recordado que quienes llegan a bordo de pateras y cayucos son personas que atraviesan situaciones dramáticas y que merecen una respuesta basada en los derechos humanos.

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Torres ha defendido que la modificación legislativa permite, en ese sentido, que esos menores puedan ser escolarizados, recibir atención adecuada y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas.

También ha criticado a las comunidades autónomas y fuerzas políticas que han recurrido la reforma ante el Tribunal Constitucional o se oponen a su aplicación, al considerar que España debe afrontar la inmigración como una responsabilidad compartida y no como un problema exclusivo de los territorios que reciben las llegadas.

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"Algunos se ponen sordinas y dicen que son muy religiosos y siguen mucho al papa, pero deberían escucharlo más y actuar acorde a sus palabras", ha dicho Torres. EFE