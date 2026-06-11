La bolsa española sube el 0,81 % y roza los 18.300 puntos pese a subida de tipos del BCE

Madrid, 11 jun (EFE).- La bolsa española ha subido este jueves el 0,81 % y se ha aproximado a los 18.300 puntos gracias al avance de Wall Street y después de que el Banco Central Europeo (BCE) elevara un cuarto de punto, hasta el 2,25 %, el precio del dinero.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 147,4 puntos, ese 0,81 % (la mayor subida desde el pasado 25 de mayo), hasta 18.290,1 puntos. En el año acumula una subida del 5,68 %.

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La bolsa española se apoyaba en la subida en el avance del 0,6 % Wall Street porque ya había anticipado el incremento de tipos del BCE, y en el alza de la mayoría de los grandes valores y las plazas europeas. El barril de petróleo brent bajaba a esta hora el 0,25 %, hasta 92,87 dólares.

De los grandes valores destacó la subida del 3,15 % de Repsol, la segunda mayor del IBEX; Iberdrola ganó el 1,4 %; Inditex el 0,55 %; BBVA el 0,39 %y Banco Santander el 0,27 %. Solo cayó Telefónica, el 0,58 %. EFE

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