España busca prolongar ante Macedonia y Azerbaiyán su buena racha en la Liga Europea

Alicante, 11 jun (EFE).- La selección española femenina de voleibol se enfrenta este fin de semana en Alicante a Macedonia del Norte y Azerbaiyán en la segunda etapa de la Liga Europea, competición en la que se mantiene invicta tras las dos victorias logradas en Bosnia-Herzegovina.

El equipo de Pascual Saurín, claro favorito de su grupo, se mide este viernes a Macedonia del Norte (19:30 horas) y el domingo a Azerbaiyán (18:00 horas), mientras que el sábado se enfrentarán los dos rivales de España.

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El conjunto español arrancó su participación en la Liga Europea con triunfos ante Bosnia-Herzegovina (0-3) y Kosovo (1-3), por lo que se encuentra en un buen momento para afrontar estos compromisos que también sirven de preparación para el Campeonato de Europa que se disputará a finales de agosto en Bakú.

Tras las fases de Bosnia y Alicante, la selección cerrará la ronda preliminar de la competición en Kópavogur (Islandia), donde se enfrentará a Finlandia e Islandia.

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Los mejores equipos accederán a una fase final con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio y finales programadas entre el 8 y el 12 de julio. EFE

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