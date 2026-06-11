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El PSOE pierde cinco puntos tras los casos Leire y Zapatero y ve recortada su ventaja a 4,2 puntos sobre el PP

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El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, el primero tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los detalles del caso Leire Díez, vuelve a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de voto se reduce al 31,3%, cinco puntos menos que el mes anterior, y la ventaja sobre el PP se recorta hasta los 4,2 puntos, la más baja del último año.

En concreto, el CIS calcula para el PSOE un respaldo del 31,3%, mientras que su socio de Gobierno, Sumar, que llevaba meses marcando cotas mínimas, se recupera y sube al 6,4%.

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Y al otro lado del hemiciclo, el PP sube algo más de dos puntos en un mes y ahora se anota un 27,1%, mientras que a Vox se le atribuye un respaldo del 15,8%, cuatro décimas menos que en mayo.

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