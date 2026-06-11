El capitán Diego Villares renueva con el Dépor hasta 2028

A Coruña, 11 jun (EFE).- El centrocampista Diego Villares, actual capitán de la primera plantilla, amplió un año más, hasta junio de 2028, su contrato con el RC Deportivo, informó la entidad blanquiazul, a la que llegó en el verano de 2018 procedente del Racing Villalbés.

Desde entonces, su crecimiento ha sido constante hasta convertirse en una de las figuras más representativas del Dépor, con el que ha celebrado el salto desde Primera Federación a Primera División.

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“Su llegada al primer equipo se produjo en el mercado de invierno de la campaña 2020-21, en uno de los momentos más complejos de la historia reciente deportivista. Con el Dépor en Primera RFEF, Villares asumió el reto con la misma entrega que había mostrado desde su llegada a Abegondo”, destaca el club.

El capitán ha disputado 203 partidos oficiales con el Deportivo, en los que ha celebrado 15 goles y ha repartido 7 asistencias.

“Su renovación hasta 2028 simboliza también la continuidad de una identidad. La de un futbolista que llegó desde nuestra cantera, se abrió paso con trabajo diario y se ha convertido en uno de los grandes emblemas del vestuario blanquiazul.Hay jugadores que pasan por los clubes y otros que crecen con ellos hasta formar parte de su historia. Diego Villares pertenece a este último grupo”, apunta el Dépor. EFE

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