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Canadá busca estrenar su Mundial en casa con una victoria ante los sorprendentes bosnios

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Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 11 jun (EFE).- Canadá iniciará este viernes ante Bosnia y Herzegovina el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y ambición histórica en un encuentro que abrirá el Grupo B en el Toronto Stadium y será el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en suelo canadiense.

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El partido es también una oportunidad para que el conjunto dirigido por Jesse Marsch logre por fin su primera victoria mundialista.

La selección canadiense afronta su tercera participación en un Mundial después de México 1986 y Catar 2022.

En sus dos experiencias anteriores perdió todos sus encuentros, aunque la actuación ofrecida hace cuatro años dejó la sensación de que el equipo estaba preparado para competir al máximo nivel.

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Ahora, con una generación liderada por Jonathan David, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan y Alphonso Davies, aunque este último sigue siendo duda por problemas musculares, el objetivo es dar un paso más y alcanzar por primera vez las eliminatorias.

Canadá llega al debut tras una preparación positiva, con una victoria por 2-0 sobre Uzbekistán y un empate 1-1 con Irlanda, además de una racha de partidos sin conocer la derrota que ha reforzado la confianza del grupo.

Enfrente estarán los Dragones (Zmajevi), que se ha convertido en una de las sorpresas de la fase de clasificación.

Los balcánicos sellaron su regreso a una Copa del Mundo 12 años después de Brasil 2014 al eliminar a Italia en una repesca decidida por penaltis.

El seleccionador Sergej Barbarez ha construido un bloque sólido que combina la experiencia de Edin Dzeko y Sead Kolasinac con una nueva generación de futbolistas que ha devuelto la ilusión al país.

Los bosnios también llegan con argumentos defensivos. Permanecen invictos en sus últimos ocho encuentros y han demostrado capacidad para resistir ante rivales de mayor entidad.

Su plan pasa por defender en bloque medio y aprovechar la velocidad de sus extremos y la inteligencia de Dzeko en el área para castigar al contragolpe.

El partido tendrá además un ambiente singular. La importante comunidad bosnia de Toronto espera movilizar a miles de aficionados y la Asociación Bosnio-Canadiense calcula que unos 25.000 seguidores y miembros de la diáspora estarán en el área metropolitana durante los días del encuentro.

La cita estará precedida por una ceremonia especial en la que la cantante canadiense Alanis Morissette interpretará el himno nacional antes del inicio del choque, uno de los tres actos inaugurales organizados por la FIFA en los países anfitriones.

El himno bosnio será interpretado por el violinista Aleksandar Gajić.

Con Suiza y Catar completando el Grupo B, ambas selecciones son conscientes de que el duelo de Toronto puede marcar el rumbo de su Mundial.

Para Canadá, anfitriona y favorita sobre el papel, el desafío es convertir la emoción de jugar en casa en tres puntos que alimenten el sueño de una clasificación histórica. Para Bosnia, la misión es arruinar la fiesta local y confirmar que su regreso a la élite internacional no es una casualidad.

Posibles alineaciones:

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David y Larin.

Bosnia-Herzegovina: Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic, Memic; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic y Bazdar.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Toronto Stadium (Toronto).

Hora: 15.00 local (19.00 GMT). EFE

(foto)

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