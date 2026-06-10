Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Madrid, 10 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles, tras las últimas revelaciones sobre el caso Leire, que el límite que ponen al Gobierno sigue siendo la financiación ilegal del partido y ha afirmado: "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, ha contrapuesto la "cutrez de las cloacas o malas praxis, siendo generoso, del PSOE" con la "cierta profesionalidad de las cloacas o malas praxis de Partido Popular".

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Preguntado por los supuestos encuentros en la sede de la Fiscalía General del Estado de la exmilitante socialista Leire Diez con miembros de la presunta trama para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, ha señalado que el bipartidismo se cree que "este país es suyo".

En cuanto al servicio de contravigilancia que activó Interior para proteger a Díez en 2025, ha considerado que ello muestra que "seguramente no era una militante más".

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Ha vuelto a poner además el límite del apoyo de su formación al Gobierno en la financiación ilegal porque si se "cargaron" el Ejecutivo de Mariano Rajoy porque "se financió irregularmente", con el PSOE debería pasar lo mismo, ha dicho.

"Ya le dijimos al presidente hace mucho que si nos hace escoger entre corruptos cutres o prémium, lo que le diríamos es que se repartan las cartas otra vez", ha afirmado en referencia a las elecciones.

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El portavoz de ERC ha apuntado que también tiene un "punto antidemocrático" decir que no se deben convocar elecciones "porque perdemos -ha dicho-" y preguntado por si con ello está pidiendo que se adelanten los comicios ha señalado que no pero que hay que aprovechar el tiempo que quede para "hacer las cosas bien y ayudar a la ciudadanía".

"Creo que la situación es dramática, hay muchísima gente en este país que es progresista y quiere que este Gobierno se mantenga pero que no quiere votar al PSOE, sobre todo ahora", ha añadido para defender de nuevo la creación de un espacio "votable" en la izquierda.

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Se ha referido además a las denuncias de presunto acoso laboral dentro de Sumar para afirmar que "hay que aprovechar el tiempo" y, sobre cuándo debe resolver el espacio a la izquierda del PSOE el liderazgo, ha afirmado que aún hay margen. "Cuando se le vean realmente las orejas al lobo, cuando haya una fecha de elecciones, la gente se va a mover", ha apostillado.

Por último, sobre la visita del papa a Barcelona y el uso del catalán en sus intervenciones, ha considerado "lógico" que si está en Cataluña emplee ese idioma y ha calificado como "sobredimensionado" este debate "por según quién", ha dicho en referencia a Junts. EFE

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