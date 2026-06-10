Rudy Fernández: La temporada del Real Madrid de baloncesto "debe ser un toque de atención"

Son Servera (Islas Baleares), 10 jun (EFE).- El exjugador del Real Madrid de baloncesto Rudy Fernández consideró este miércoles que la "difícil" temporada del conjunto blanco, en la que no ha conseguido ninguno de los títulos en disputa, debe servir como "toque de atención tanto para club como para jugadores".

"A veces estas temporadas vienen bien para ese toque de atención tanto para club como para jugadores, de volver a esa dinámica de los últimos años que hemos intentado construir. Hay que reflexionar de cómo ha ido y sacar cosas positivas porque las ha habido, pero ser autocríticos y afrontar el año que viene con las expectativas que genera llevar el escudo del Real Madrid", explicó con motivo de su participación en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas', que se disputa en el campo de Pula, en Mallorca.

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Sobre el Mundial de fútbol y el papel de la selección española, Rudy espera que sea "algo bonito para disfrutar".

"Estos últimos años han hecho buenos torneos, ojalá el Mundial sea algo bonito para disfrutar. Siempre recuerdo el gol de Iniesta y ojalá puedan darnos la satisfacción que esperamos todos los españoles en un torneo así", manifestó. EFE

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